Dief die op kerstavond toesloeg in Houthalen veroordeeld tot 24 maanden cel

Op een eerste locatie pleegde hij braak om een militaire rugzak en een gouden halsketting te stelen. In het tweede huis had hij een fles cognac, een gouden halsketting en 1.000 euro cash meegenomen. De gedupeerde bewoonster had gezegd dat het geld bestemd was om als kerstcadeau uit te delen. In het voertuig van beklaagde, die door de politie onderschept werd, was een fles cognac teruggevonden.

Een ploeg van de politie patrouilleerde op 24 december 2022 in een inbraakgevoelige wijk en kruiste het voertuig, een Nissan Qashqai, van beklaagde. Het voertuig versnelde, maar stopte uiteindelijk toch. De passagier vluchtte te voet weg en gooide zijn gsm weg. In de Nissan trof de politie handschoenen en een breekijzer aan. Verder lag er een legerrugzak met 11 fardes sigaretten, een gouden Festina-horloge en de fles cognac.

De gsm van beklaagde en de weggegooide gsm van de weggevluchte passagier leerden de speurders dat het oproepnummer pas de dag van de feiten geactiveerd was. Van beklaagde is DNA-materiaal afgenomen en onderzocht. Zijn DNA zat op een sok met daarin twee schroevendraaiers, die de passagier ook had weggegooid. De identiteit van de gevluchte passagier kon niet met zekerheid achterhaald worden.

De rechtbank achtte de verzwarende omstandigheid van vereniging bewezen, omdat beklaagde en de passagier hier snel inbraken wilden plegen en onmiddellijk naar Nederland wilden terugkeren. De rechtbank verleende de vijftiger uitstel voor de helft van de celstraf. De Nissan Qashqai, drie gsm’s en inbrekersmateriaal zijn verbeurd verklaard. De twee burgerlijke partijen moet hij in totaal 5.151 euro schadevergoeding betalen. De proceskosten, onder meer voor het DNA-onderzoek, bedragen 6.519 euro.