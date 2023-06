Code oranje voor brandgevaar in Antwerpen en Limburg vanaf donderdag

In natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt vanaf donderdag/morgen om 10 uur code oranje voor brandgevaar. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos woensdag. “Het aanhoudende droge weer, de uitdrogende wind uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen en de verwachte toename in de temperaturen zorgen voor een verdere toename van het brandgevaar in de natuur.”

Het Agentschap wijst erop dat die toename zich uitgesprokener manifesteert in de open natuur op droge zandbodems, zoals heidegebieden. “Wees dus voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden en maak geen vuur”, raadt het Agentschap aan. “Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit.”

In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant blijft code geel van kracht, al blijft ook daar het brandgevaar voor bos stijgen. Natuur en Bos volgt de situatie in heel Vlaanderen nauwgezet verder op. Code geel voor brandgevaar was sinds vorige donderdag van kracht in heel Vlaanderen, nadat dat eerder alleen in de provincies Antwerpen en Limburg het geval was.