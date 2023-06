Wrak van verdwenen Britse onderzeeër ontdekt in Griekenland

Het wrak van de Britse onderzeeër HMS Triumph, die in 1942 mysterieus verdween tijdens een missie in Griekenland, is ontdekt in de Egeïsche Zee. Dat meldt het Griekse persbureau Ana.

De Triumph voerde tussen 1939 en 1942 een twintigtal oorlogsmissies uit. De onderzeeër begon in maart 1941 in de Egeïsche Zee aan zijn missies voor de kust van de Dodekanesos, de archipel die toen door Italië was bezet. Hij vernietigde er veel schepen van de vijand, waaronder de Italiaanse duikboot Salpa. De 84 meter lange onderzeeër had te maken met “het verzet tegen de toenmalige nazibezetting in Griekenland” en met de “Britse geheime diensten”, aldus de Griekse duiker Kostas Thoktaridis, die sinds 1998 op zoek was naar de duikboot.

Maar op 23 januari 1942, tijdens zijn 21ste missie in de Egeïsche Zee, meldde de Britse marine dat de Triumph “als vermist beschouwd” werd. De 64 bemanningsleden kwamen om het leven bij de schipbreuk. Over de oorzaak van de schipbreuk doen verscheidene versies de ronde, waaronder een botsing met een mijn, de inname van de boot door Duitse strijdkrachten in samenwerking met Italiaanse agenten, of een explosie in het voorsteven van de boot.

Het wrak werd teruggevonden “op een diepte van 203 meter” en op “tientallen kilometers van de kust”. “Het was de moeilijkste en duurste opdracht in mijn leven”, aldus Thoktaridis.