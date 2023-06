Pech voor José Mourinho: Roma moet spits Tammy Abraham, ondanks geslaagde operatie, maandenlang missen

Tammy Abraham was een onbetwiste basisspeler dit seizoen in het elftal van José Mourinho, dat vorige week net naast eindwinst in de Europa League greep. Zo kwam hij in 54 wedstrijden in actie, waarin hij negen keer wist te scoren en zeven assists gaf. Zondag op de slotspeeldag in de Serie A ging het echter mis voor de spits. Een scheur in de voorste kruisband van de rechterknie was het zwaar verdict.

De Engelse international (11 caps) staat nu voor een maandenlange revalidatie en zal meer dan waarschijnlijk out zijn tot november. “Bedankt allemaal voor jullie berichten. Ik kom snel terug, sterker dan ooit”, schreef hij op sociale media.