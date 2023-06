Syrisch trouwfeest in Molenbeek loopt uit de hand: twee zwaargewonden bij schietpartij en messengevecht

De feiten vonden plaats in de Salle Excellence in Molenbeek — © Google Street View

Een Syrisch trouwfeest is dinsdagavond volledig uit de hand gelopen in Molenbeek. Twee mensen raakten gewond: een van hen kreeg een kogel in het been en de tweede een messteek in de rug.

De feiten speelden zich rond 23.30 uur af aan de Mariemontkaai in Molenbeek. In de feestzaal daar was een Syrisch trouwfeest aan de gang toen er een grote ruzie ontstond die eindigde in een schietpartij en een messengevecht. “Volgens de eerste resultaten van het onderzoek raakten er twee mensen gewond. Een van hen kreeg een mes in de rug, de ander een kogel in het been”, bevestigt het parket van Brussel.

Wat de reden was voor de ruzie, is op dit moment niet bekend. Hoewel de twee slachtoffers zwaargewond zijn afgevoerd, zouden ze niet in levensgevaar verkeren. Het parket heeft een onderzoek gestart, maar er zou nog niemand gearresteerd zijn.