Russisch ministerie van Defensie viert vernietiging Oekraïense tanks, experts fronsen wenkbrauwen: “Dat zijn dorsmachines”

Op videobeelden die verspreid werden door het Russische ministerie van Defensie is te zien hoe de piloot van een Russische Ka-52-aanvalshelikopter een raket afvuurt op een Oekraïens voertuig. In een bijhorend communiqué jubelt het ministerie ook over “de vernietiging van buitenlandse gepantserde voertuigen, waaronder Leopard-tanks”.

Maar volgens experts gaat het om landbouwvoertuigen. “De voertuigen in kwestie lijken helemaal niet op tanks”, klinkt het bij milbloggers op Telegram. “Het silhouet lijkt eerder op een maaidorser. Dat valt ook af te leiden uit de hoge uitlaatpijpen: dat is gezien de plaatsing op het voertuig duidelijk geen geschut. De ‘tanks’ lijken zelfs helemaal geen geschut te vertonen.”

Hoongelach

De communicatie komt het ministerie van Defensie dan ook op hoongelach te staan. “Waarom is het nodig om een overwinning op landbouwvoertuigen voor te stellen als een zege op Leopard-tanks?”, aldus milbloggers.

“Het ministerie van Defensie heeft vandaag beelden verspreid van indrukwekkend werk van onze troepen”, deed ook een sarcastische Wagner Group-baas Yevgeni Prigozjin zijn duit in het zakje. “Daarop is te zien hoe Leopard-tanks in een vreemd strategisch manoeuvre naar elkaar toe rijden. Deze tanks zijn ook vermomd als tractoren, hun geschut wijst naar beneden. Maar dat hield onze troepen niet tegen om hen te herkennen als vijandige voertuigen! Nog maar eens bewijs van de blunderende incompetentie van de legerleiders”, concludeert Prigozjin. (jvh)