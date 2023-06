Onderzoek tegen voormalig Italiaans premier Conte voor aanpak coronapandemie geseponeerd

Het onderzoek trachtte te achterhalen of Conte en zijn regering de verspreiding van het virus hadden onderschat. Het parket verweet hen specifiek tussen 3 en 9 maart 2020 geen ‘rode zone’ te hebben ingericht in Nembro en Alzano Lombardo, ook al werden beide gemeentes toen al hard getroffen door het virus.

Het parket van Bergamo, de Noord-Italiaanse stad waar het coronavirus in 2020 sterk om zich heen greep, had in maart na drie jaar onderzoek zijn conclusies overgemaakt aan een speciale rechtbank in Brescia. Die heeft de zaak nu zonder gevolg geklasseerd. De beslissing van de rechtbank “is een kaakslag voor iedereen”, klinkt het in een reactie van Sereni e sempre uniti, een vereniging van ouders van slachtoffers van het coronavirus.