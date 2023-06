VIDEO. Anderlecht-spelers openen voetbalpleintje met ster Damso en starten donderdag met de voorbereiding: “Kijken naar de play-offs, dat deed pijn”

De Jupiler Pro League is nog maar net afgelopen, maar Anderlecht hervat de trainingen al. Coach Brian Riemer kondigde na de desastreuze elfde plaats en anderhalve maand zonder voetbal “de hardste voorbereiding ooit” aan. Spelers Zeno Debast (19) en Mario Stroeykens (18) weten wat hen te wachten staat, maar ze konden nog lachen toen ze samen met de rapper Damso een gloednieuw voetbalpleintje openden in Anderlecht.

Wie is er rapper? Een flauw grapje, maar we vroegen het ons toch af bij de inhuldiging van het Théâtre des Talents, een gloednieuw pleintje in het Rauter Park in Anderlecht. Naast het veldje is er een levensgrote muurschildering van de Brusselse hiphopartiest Damso omringd door Anderlecht-spelers Zeno Debast, Mario Stroeykens en Marco Kana. Die beroemdheden kwamen het pleintje dan ook inhuldigen. Het waren de RSCA-jongens die eerst arriveerden. Debast en Stroeykens werden aanvankelijk overrompeld door spelende kinderen, maar hun populariteit verbleekte toen Damso op het toneel verscheen. “Ik ben ook grote fan”, aldus Debast. “Damso is zo’n grote artiest en ik respecteer dat hij zo sociaal geëngageerd is.”

Debast dolde met wat jonge fans. — © Isosport

Veel vrije tijd

De entree van de rapper was cool. Omringd door vrienden/bodyguards, met zijn zonnebril op en zeer goedlachs slenterde hij naar de middencirkel.. Damso is ontzettend geliefd in Brussel. Hij is de meest gestreamde Belgische artiest van de laatste jaren. Zo telt zijn song Macarena bijvoorbeeld 181 miljoen luisterbeurten op Spotify. In 2018 schreef hij ook een WK-lied voor de Rode Duivels, maar dat werd in extremis afgevoerd wegens zijn te vrouwonvriendelijke teksten. Damso baalt er nog van. “Vijf jaar geleden begon mijn verhaal in het voetbal niet zo goed”, grijnsde de rapper. “Maar dit project om talent uit Brussel te laten openbloeien, draagt heel mijn hart weg.”

Debast (m.) en Stroeykens (r.) — © Isosport

Het publiek - onder wie Debast en Stroeykens - hingen aan zijn lippen. De spelers konden nu nog even ontspannen in het zonnetje, maar hun periode met veel vrije tijd zit er daarna op. Anderlecht begint aan zijn voorbereiding en Stroeykens moet present tekenen. Op donderdag en vrijdag staan er nog medische tests gepland, terwijl zaterdag de eerste echte training volgt. “Ik ben enorm hongerig om er weer aan te beginnen”, stelde de dribbelaar. “We zaten lang genoeg thuis om na te denken over ons mislukte seizoen. Het deed ook pijn om al die play-off-matchen te volgen. De titelwedstrijd van Antwerp heb ik wel gezien, maar voor het overige zat ik niet voor mijn tv om naar Belgisch voetbal te kijken. Het idee dat Anderlecht die play-offs niet gehaald heeft, schuurde. Ik zapte liever naar buitenlands voetbal.”

De internationals van Anderlecht moeten zich pas eind juni na de interlandbreak melden. Daarom zullen er ook een aantal RSCA Futures mee trainen. Jongens zoals Jan Vertonghen, maar ook Zeno Debast die het EK voor beloften speelt, sluiten eerst aan bij de nationale ploeg. “Wees gerust”, legde Debast uit. “Ik zal in vorm zijn als ik terugkeer naar Anderlecht. We hebben dan nog genoeg tijd om met de hele groep samen te trainen.”

Het wordt niet van de poes. Coach Brian Riemer kondigde een loodzware voorbereiding aan. Tijdens hun vrije tijd de afgelopen maand kregen de spelers al een trainingsprogramma mee en ze moesten hun activiteiten nauwgezet registreren via hun privéprofiel op Strava. Dat ging van interval-trainingen tot lange afstand-runs. “Het was meer dan puur lopen”, aldus Stroeykens. “Het belangrijkste was dat iedereen in het goeie ritme bleef. Ik weet niet wat ik van die zware voorbereiding moet verwachten, maar we zijn er klaar voor. Ons doel voor volgend seizoen is duidelijk: eerst play-off 1 halen en dan zien of we meedoen voor de titel.”

Brian Riemer wil zijn spelers “de zwaarste voorbereiding ooit” opleggen. — © BELGA

Bod op Banzuzi

In die optiek hunkeren de fans naar een eerste versterking. Er circuleren veel namen. Van spitsen Prevljak (Eupen) en Traoré (Häcken) tot rechtsback Van Eewijk (Heerenveen), maar nu blijkt ook dat Anderlecht een bod deed op Ezechiel Banzuzi, een 18-jarige middenvelder van NAC Breda. Die heeft maar één jaar contract meer bij de tweedeklasser en was goed voor zes goals en vier assists in 31 matchen. Een akkoord is er nog niet, maar misschien wordt hij toch de eerste aanwinst. Zeno Debast brak er zijn hoofd niet over. “Ik ben ook benieuwd wie er komt, maar heb alle vertrouwen in het bestuur dat ze de juiste spelers zullen aantrekken.”

De grote vraag is vooral of Debast zelf blijft en wat er met Stroeykens gebeurt die ook maar één jaar contract meer heeft. “Ik heb een carrièreplan, maar dat hou ik voor mezelf”, klonk het bij Zeno “Mijn hart is paars, maar in het voetbal weet je nooit wat er gebeurt. De focus blijft wel op Anderlecht liggen.” Stroeykens vulde aan. “Ondanks de mindere resultaten van de ploeg vind ik wel dat ik persoonlijk een degelijk debuutjaar kende bij Anderlecht. De club weet nu welke richting ik uit wil met mijn carrière. We zullen zien of we elkaar vinden.”

Brian Riemer gelooft alleszins in Stroeykens, maar lost hij de verwachtingen in? Zeker als hij soms de plaats zal moeten innemen van de vertrokken Refaelov. Op de eerste werkdag zullen een aantal spelers zeker ook een gesprek hebben met CEO Jesper Fredberg. Mogelijk wordt het contract van assistent Robin Veldman ook stopgezet. Over Islam Slimani moet nog geen duidelijkheid verwacht worden, want die speelt interlands met Algerije.

De gouden tip van Damso voor deze jongeren: “Amuseer jullie” — © Isosport

Op het veldje in het Rauter Park bekeek de rapper Damso het allemaal met plezier. Hij liet zichzelf niet verleiden tot uitspraken over de voetbalploeg Anderlecht, maar terwijl de artiest tientallen selfies uitdeelde vertrouwde hij de Brusselse jeugd toe: “Het belangrijkste is dat jullie je allemaal blijven amuseren. In alles wat jullie doen. Zo ontbolstert talent.”

Dat is waar iedereen bij RSCA ook op hoopt volgend seizoen: meer amusement in plaats van zelfkastijding. De supporters blijven voorlopig op post: de abonnementenverkoop kent geen grote terugval. Ze blijft stabiel in vergelijking met vorig jaar.