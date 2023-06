Spaanse politie opent onderzoek naar officier die verlofdagen toekent op basis van aantal opgepakte migranten

De Spaanse politie heeft woensdag een intern onderzoek geopend tegen een hooggeplaatste officier uit het Baskische Irun, aan de grens met Frankrijk. De officier zou verlofdagen hebben toegekend in functie van het aantal gearresteerde migranten.

Volgens het systeem dat werd uitgedokterd door het hoofd van de grensbewakingseenheid zou het aantal compensatiedagen vastgesteld worden op basis van het aantal migranten die tijdens het weekend werden gearresteerd. Geen enkele arrestatie stond gelijk aan twee compensatiedagen, één arrestatie was goed voor drie dagen, twee arrestaties resulteerden in vier dagen, en tien opgepakte migranten zorgden voor vijf dagen rust. Het systeem werd een paar uur later alweer afgevoerd.