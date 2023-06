Neen, over zakken vol oliedollars beschikt Inter Miami niet. Meer nog, The Herons staan zelfs laatste in de competitie. En toch weet de club van David Beckham Lionel Messi te strikken. Hoe dat kan? En wat een ex-speler van Genk daarmee te maken heeft? Al uw vragen over Messi in de MLS beantwoord.