Kamer stemt nog niet over gerechtelijk betogingsverbod: “Het zit er bovenarms op tussen de PS en Van Quickenborne”

De Kamercommissie Justitie stemt woensdag nog niet over het gerechtelijk betogingsverbod dat vervat zit in een ontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Over de tekst wordt klaarblijkelijk nog gediscussieerd binnen het kernkabinet.

Het wetsontwerp “om justitie menselijker, sneller en straffer te maken” stond woensdagmiddag op de agenda van de Kamercommissie Justitie. In de tekst zit een gerechtelijk betogingsverbod vervat. De regering wil zo vermijden dat recidiverende amokmakers betogingen blijven kapen, maar critici vrezen dat de wet een hefboom kan worden om ook vreedzaam protest in te perken. Vakbonden en middenveldsorganisaties kwamen woensdagochtend nog tegen het ontwerp betogen aan het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Intussen is de tekst besproken binnen het kernkabinet, maar dat zou er nog niet uit zijn geraakt. Van Quickenborne was nadien in elk geval niet aanwezig in de Kamercommissie Justitie, waardoor die zitting werd opgeschort. Het is nog niet duidelijk wanneer en in welke hoedanigheid het ontwerp op de agenda van de Commissie terugkeert.

Ruzie tussen PS en Van Quickenborne

Volgens een bron zit het er bovenarms op tussen de PS en Van Quickenborne. “De PS wil niet doof blijven voor de grote ongerustheid binnen het maatschappelijk middenveld”, klinkt het. Minister Van Quickenborne gaf eerder in de Kamer al aan dat het ontwerp niet van toepassing zou zijn op stakingen, maar de PS drong er toen op aan om dat ook expliciet in de tekst te zetten. Een liberale bron benadrukt dat de tekst op dat punt nog kan worden verduidelijkt.

Dat de PS ook vraagt om het gerechtelijk betogingsverbod niet toe te passen wanneer vakbonden op de een of andere manier bij een betoging betrokken zijn – dixit dezelfde bron – kan voor de liberalen echter niet door de beugel. “Dat is een uitholling en geen verduidelijking, en dat is onaanvaardbaar”, klinkt het. “Dan geef je de boodschap dat casseurs wel naar zulke betogingen mogen komen om politieagenten in elkaar te slaan en winkels te vernielen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet verklaarde afgelopen weekend in La Libre al dat ook zijn partij het wetsontwerp in de huidige hoedanigheid niet kan steunen. Het gerechtelijk betogingsverbod komt er onder meer na aandringen van de Brusselse PS-burgemeester Philippe Close, en kreeg eind vorig jaar al groen licht van de voltallige regering op de ministerraad.