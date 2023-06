Zware brand in houtafdeling van school Mosa-RT: leerlingen internaat worden geëvacueerd

Donderdag wordt er geen les gegeven op campus Mosa-RT op Sint-Jansberg in Maaseik, nadat woensdagavond een zware brand woedde in de houtafdeling. De brandweer van Maaseik kreeg bijstand van verschillende andere korpsen. Ze waren nog de hele nacht bezig met blussen.

Rond 23 uur liet burgemeester Johan Tollenaere weten dat het vuur over zijn hoogtepunt heen was. “Nu is het kwestie van heel veel water hier te krijgen om de vlammen te blussen. Daarvoor kunnen we rekenen op de hulp van korpsen uit Limburg. Hier gaat nog heel lang moeten worden nageblust.”

Om de tankwagens vlot heen wen weer te laten rijden, werd het verkeer op de Weertersteenweg omgeleid. Op geen enkel moment was er gevaar voor de buurtbewoners.

Rond 22.30 uur was al met de evacuatie van het internaat gestart. Inge Segers, communicatieverantwoordelijk van campus Mosa-RT: “Het klopt dat we de 65 leerlingen van het internaat lieten ophalen door hun ouders. Niet omdat de gebouwen bedreigd werden, wel door de rookontwikkeling. Onze directie had rond 22 uur al een crisisvergadering.”

Geen les

Op die crisisvergadering werd beslist dat alle lessen van de bovenbouw donderdag worden geschrapt. Dat werd medegedeeld via Smartschool. “Er is enkel materiële schade, er zijn geen gewonden”, meldt het directieteam. “Omdat we de veiligheid van iedereen belangrijk vinden, sluiten we morgen de campus bovenbouw volledig af. Er gaat geen enkele les door.”

De leerlingen wordt gevraagd om thuis te blijven. Donderdag in de loop van de dag wordt beslist wat er de komende dagen nog mogelijk is in de school. “We gaan ervan uit dat de geplande examens vrijdag wel zullen doorgaan.”

“Voor de duidelijkheid: in de vestigingen in Kinrooi, de Pelserstraat in Maaseik en in Neeroeteren is er niets aan de hand”, besluit de boodschap. “De lessen gaan daar gewoon door.”

Enkele jaren geleden werd dezelfde afdeling van de school al eens geteisterd door een brand.

