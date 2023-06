Finale Conference League even stilgelegd nadat Fiorentina-aanvoerder stevig geraakt wordt door aansteker

Terwijl de Italiaanse fans zich voor de wedstrijd van hun kleinste kant lieten zijn, deden de Engelse dat tijdens de wedstrijd. Tot tweemaal toe werd Fiorentina-aanvoerder Cristiano Birgahi bekogeld door bekertjes bier en zelfs een aansteker. De tweede keer kwam de Italiaan er niet zomaar vanaf. Hevig bloedend moest hij verzorgd worden. De scheidsrechter zag geen andere oplossing dan de wedstrijd even stil te leggen.

In een niet al te hoogstaande Conference League-finale werd de wedstrijd nog voor de rust even opgeschrikt door een incident aan de cornervlag. Fiorentina-verdediger Cristiano Biraghi kreeg bij het nemen van een hoekschop tot tweemaal toe verschillende objecten naar zijn hoofd geslingerd. De Italiaan kon de bekers bier nog ontwijken, maar tegen een verdwaalde aansteker had hij geen verhaal.

Hevig bloedend moest hij verzorging krijgen. De scheidsrechter zag dit gedrag van de West Ham-fans niet door de vingers en legde de wedstrijd even stil. Nadat Biraghi opgelapt was en de gemoederen enigszins waren bedaard, kon de wedstrijd gewoon verdergaan.