Het protest in de nasleep van de zaak-Sanda Dia breidt ook internationaal uit. Honderd Nederlanders protesteerden woensdag aan de Belgische ambassade in Den Haag tegen het racisme van de Reuzegommers die volgens hen leidde tot de dood van de zwarte student en de klassenjustitie waardoor de daders er in hun ogen veel te goedkoop van afkwamen.