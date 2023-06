Bosbranden Canada treffen onrechtstreeks 100 miljoen Amerikanen

Het agentschap waarschuwt op zijn website dat de rook van de Canadese bosbranden de luchtkwaliteit in een groot deel van het land beïnvloedt. “Ook lokale vervuilingsemissies en meteorologie kunnen een rol kunnen spelen”, klinkt het nog.

De waarschuwingen zijn van kracht in het grootste deel van het noordoosten van de Verenigde Staten, van Chicago tot in het zuidelijk gelegen Atlanta.

Er geldt een code oranje - wat overeenkomt met een mogelijke impact op de gezondheid van kwetsbare personen - of een waarschuwing van een hoger niveau. Op woensdag was in enkele grootsteden, zoals New York en Washington, een code rood van kracht. Dat betekent dat de algemene bevolking gezondheidseffecten kan ondervinden.