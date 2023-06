Joran van der Sloot wordt uitgeleverd aan VS

Joran van der Sloot, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway in 2005, wordt tijdelijk uitgeleverd aan de VS. Hij had geprobeerd zijn uitlevering aan te vechten.

Het hooggerechtshof in Peru meldt dat de 35-jarige Nederlander donderdag wordt overgedragen aan agenten van de Amerikaanse FBI.

Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. In de Verenigde Staten is hij aangeklaagd wegens fraude en afpersing. Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie heeft hij in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (ruim 23.000 euro) in contanten aangenomen van de familie van Holloway. In ruil zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Van der Sloot werd als laatste met het 18-jarige meisje gezien voordat ze verdween tijdens een schoolreis op Aruba.

Na het proces in de VS moet hij terug naar Peru om de rest van zijn straf uit te zitten.