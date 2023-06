“Ik vergeef het hem nooit”: Romelu Lukaku won in 2012 al eens de Champions League, maar wil daar niet aan herinnerd worden

Romelu Lukaku (30) kan voor de tweede keer in zijn carrière de Champions League winnen. Al ziet hij dat zelf niet zo. Toen Chelsea de trofee in 2012 pakte, moest de 19-jarige Big Rom de hele campagne toekijken vanaf de zijlijn. Hij raakte de beker bij de viering nadien met geen vinger aan en zei over coach André Villas-Boas, die hem niet selecteerde: “Ik vergeef het hem nooit.” Straks is het tijd voor revanche, maar eerst een reconstructie van één van de grootste ontgoochelingen uit zijn leven.