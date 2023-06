Pence uit scherpe kritiek op Donald Trump: “Wie zich boven grondwet stelt, mag nooit meer president worden”

Trump en hij hebben “andere visies op de toekomst van onze natie en de partij”, aldus Pence. Wat de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 betreft, heeft Trump volgens Pence “roekeloos taalgebruik” gebruikt. “Het Amerikaanse volk verdient het te weten dat president Trump op die dag ook van mij heeft geëist dat ik koos tussen hem en de grondwet”, aldus Pence. Nu staan kiezers volgens hem voor dezelfde keuze. “Eenieder die zich boven de grondwet stelt, mag nooit meer president van de Verenigde Staten worden.”

Pence, die woensdag 64 jaar is geworden, was tijdens de bestorming in de Senaat waar de verkiezingsuitslag goedgekeurd moest worden. “Mijn voormalige running mate blijft volhouden dat ik het recht had om de verkiezingsuitslag aan te passen. Maar president Trump had het toen mis en heeft het nu nog steeds mis.” Hij kon niet anders dan de uitslag goedkeuren, al was die teleurstellend aldus Pence. “Ik deel dat. Ik stond op het stembiljet.”

De Republikein sprak behalve over Trump ook veelvuldig over zijn geloof, de krijgsmacht en “de democraten en radicaal-links die herhaaldelijk de grondwet met voeten treden”. Hij zei “het door God gegeven recht op leven” te willen beschermen, doelend op beperkingen van het recht op abortus, en het recht op wapenbezit.

In totaal stelden al een tiental Republikeinen zich kandidaat om de volgende president van de VS te worden. Onder hen ook Donald Trump.