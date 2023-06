Oud-topman Eternit-asbestfabriek veroordeeld tot 12 jaar cel

Een rechtbank in Italië heeft een voormalige directeur van een Italiaanse fabriek van het Belgische bouwmaterialenbedrijf Eternit, intussen opgegaan in Etex, veroordeeld tot 12 jaar cel wegens onvrijwillige doodslag.

Stephan Schmidheiny, een Zwitserse zakenman, stond terecht voor de dood van 392 mensen in de omgeving van Casale Monferrato, waar hij tussen 1976 en 1986 directeur was van een Eternit-fabriek. De slachtoffers stierven door de kankerverwekkende stof asbest, die Eternit vroeger in zijn bouwmaterialen verwerkte.

De advocaten van de Zwitser, die de vrijspraak hadden gevraagd, hebben al aangekondigd in beroep te gaan. Naast de gevangenisstraf besliste de rechtbank ook een voorlopige schadevergoeding van ruim 100 miljoen euro toe te kennen aan de gemeente, de Italiaanse staat en slachtoffers. Dat melden Italiaanse media.

© REUTERS

Eerdere veroordelingen

In 2012 had de zakenman tijdens een eerste groot proces al dertien jaar cel gekregen, maar het Hof van Cassatie vernietigde die uitspraak twee jaar later.

In februari had Schmidheiny in een andere zaak in beroep wel al een celstraf van een jaar en acht maanden gekregen voor de dood van een arbeider in de fabriek van Cavagnolo, nabij Turijn. In 2019 werd hij in Turijn veroordeeld tot vier jaar cel, maar hij ging in beroep. In april 2022 veroordeelde een rechtbank in Napels hem tot drie jaar en zes maanden cel voor onvrijwillige doodslag.