“Rusland heeft vooral zichzelf getroffen”: Oekraïense troepen “zagen hoe Russische soldaten werden meegesleurd bij dambreuk”

In Cherson en omstreken zijn al bijna 6.000 mensen, onder wie veel Russen, geëvacueerd na de breuk in de stuwdam. — © EPA-EFE

Na de verwoesting van de stuwdam van Nova Kachovka in het zuiden van Oekraïne zijn al zowat 5.900 mensen geëvacueerd uit de alles samen 30 dorpen die onder water zijn gelopen. Dat hebben de Oekraïense en Russische autoriteiten, die elk een oever van de Dnjepr controleren, woensdagavond gemeld. Aan Oekraïense kant zijn al 1.894 burgers geëvacueerd, aan Russische kant meer dan 4.000.

Russische soldaten meegesleurd

Niet alleen Russische burgers zouden getroffen zijn, maar ook hun strijdkrachten. Oekraïense troepen zagen hoe Russische soldaten werden meegesleurd door de vloedgolf die ontstond na het instorten van de dam. “Aan Russische zijde kon niemand ontsnappen. Alle regimenten die de Russen aan die kant van de Dnjepr hadden, werden overspoeld”, zei de Oekraïense kapitein Andrei Pidlisnyi bij CNN. Volgens hem zijn veel Russische troepen omgekomen of gewond geraakt in de chaos.

De militair is ervan overtuigd dat de Russen de dam opzettelijk hebben aangevallen om het op til zijnde offensief van de Oekraïense strijdkrachten te dwarsbomen, maar dat ze hun eigen troepen niet hebben gewaarschuwd, “mogelijk om het verrassingselement niet in het gedrang te brengen”. Met alle gevolgen van dien.

Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie, Hanna Maliar, heeft Rusland zichzelf in de voet geschoten door de waterkrachtcentrale op te blazen. “De territoria van hun militaire eenheden staan ​​onder water. En in die zone is er nu een probleem met landmijnen die zijn weggedreven. De situatie is er absoluut onbeheersbaar.”

Het centrum van Cherson staat volledig blank. — © AP

“Tegenoffensief komt er”

Het Oekraïense leger is niet van plan zijn op til zijnde offensief uit te stellen. Dat zei Petro Poroshenko, de voormalige president van Oekraïne: “We zijn geraakt in ons hart. Dit is de grootste door mensen veroorzaakte catastrofe in de 21ste eeuw.” Maar, zo voegde hij er meteen aan toe: artillerievrachtwagens zijn onderweg naar de brigade die nu bezig is met “het proces om de voorbereiding voor de tegenoffensieve operatie af te ronden. Niets kan de Oekraïense troepen stoppen.” Volgens Poroshenko is het een kwestie van “uren, niet dagen, maar uren”.

Eerder op de dag had ook president Volodimir Zelenski al gereageerd in een videoboodschap: “De door Russische terroristen veroorzaakte ramp bij de waterkrachtcentrale van Kachovka zal Oekraïne en de Oekraïners niet tegenhouden.”

