Polen blijft bruinkool ontginnen, ondanks rechtbankbevel om te stoppen

© NurPhoto via Getty Images

De Poolse regering houdt zijn omstreden bruinkoolmijn in Turow open ondanks een bevel vorige week van een rechtbank in Warschau om de activiteiten er stil te leggen.

“We zullen niet toestaan dat deze mijn moet sluiten. We zullen er alles aan doen zodat hij normaal blijft functioneren tot 2044”, zo verklaarde de Poolse premier Mateusz Morawiecki woensdag tijdens een bezoek aan de mijn.

Een rechtbank oordeelde dat de mijnbouwactiviteiten in Turow moeten stoppen omdat milieudocumenten niet in orde zijn. De mijn ligt vlakbij de Duitse en Tsjechische grens. De Duitse stad Zittau en milieubeweging Greenpeace waren naar de rechtbank getrokken omdat volgens hen onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van de mijnbouw voor de buurlanden.

Die buurlanden vrezen voor lage grondwaterstanden, schade aan gebouwen en lawaaihinder in de grensstreek. In 2021 had het Europese Hof van Justitie al een stopzetting van de omstreden bruinkoolmijn bevolen, en ook toen negeerde de Poolse overheid die beslissing.