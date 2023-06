UZ Gent schrapt parkeerplaats voor medewerkers die te dicht bij het werk wonen

Het Gentse UZ schrapt parkeerplaatsen voor medewerkers die te dicht bij het werk wonen. Dat is een van de maatregelen om de hoge parkeerdruk op de site te verlagen.

De komende jaren zijn heel wat constructiewerken gepland op de site, waardoor het aantal parkeerplaatsen tijdelijk lager zal liggen. Patiënten hebben het echter vandaag al moeilijk om een parkeerplaats te vinden als ze met de auto komen.

Medewerkers die op minder dan 3 kilometer van het ziekenhuis wonen mogen daarom voortaan de campus niet meer oprijden tussen 7 uur en 11 uur. In 2025 zal het ziekenhuis na overleg met de vakbonden opschalen naar medewerkers die op minder dan 5 km wonen. Medewerkers die op minder dan 3 kilometer wonen zullen dan geen parkingtoegang krijgen tussen 5 uur en 16 uur.

Uitzonderingen en fietsen

Op het nieuwe personeelsbeleid zullen uitzonderingen mogelijk zijn voor wachtdiensten en om medische redenen. En iedereen krijgt jaarlijks 24 vrije toegangsbeurten om uitzonderlijke situaties op te vangen. Maar het ziekenhuis wil de omslag naar duurzame mobiliteit maken en voorziet onder meer leasefietsen. 400 medewerkers hebben al zo een fiets besteld.

Het ziekenhuis investeert in infrastructuur als fietsenstallingen en herstelplaatsen, droogruimtes voor fietskledij en oplaadmogelijkheden voor batterijen.

Het Gentse ziekenhuis wil dat ongeveer 1.000 medewerkers de auto de komende jaren zullen inruilen voor een duurzaam alternatief. Maar het UZ – een van de grootste van Vlaanderen – is een derdelijnsziekenhuis en de helft van alle medewerkers, zowat 6.500 in totaal, woont verder dan 10 kilometer. Dertig procent werkt altijd in shiften. Vandaag komt 61,5 procent van het personeel met de auto werken.