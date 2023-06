Torhout/Aartrijke

Twee chihuahua’s die maandag vastzaten in een brandend appartement in Aartrijke, danken hun leven aan Noël Braeckman (54) uit Wijnendale bij Torhout. Toen hij net tijdens de brand passeerde aarzelde hij geen moment om naar binnen te gaan. “Niemand kon zeggen of er nog iemand binnen zat. Dus klom ik naar het terras op te zoeken en kon zo nog de twee chihuahua’s naar buiten brengen”, getuigt Noël.