Australische regering werkt aan verbod op nazisymbolen

Een foto uit 2006 toont een kraampje op het Gladstone Harbour Festival in Queensland waarop onder meer vlaggen met swastika’s te koop waren. — © AP

De Australische regering werkt aan een verbod op het vertonen en verkopen van nazisymbolen of -spullen in het openbaar. Dat heeft minister van Justitie Mark Dreyfus aangekondigd.

Dreyfus zal volgende week een wetsontwerp voorleggen, zei hij aan de Australische zender ABC. Dat zal het hakenkruis en het SS-symbool verbieden. Ook de handel in spullen waarop die symbolen staan, zal worden verboden.

“We willen een boodschap geven dat de verspreiding van haat en geweld en antisemitisme geen plaats heeft in Australië”, aldus de minister. “Er is geen plaats in Australië voor mensen die de horror van de Holocaust verheerlijken.”

De swastika zal wel nog toegestaan blijven als religieus symbool in het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme, en ook voor gebruik in onder meer academisch, artistiek, literair of journalistiek werk komt er een uitzondering.

De nazigroet zal geen deel uitmaken van de nieuwe wetgeving. Een beslissing daarover laat de minister over aan de deelstaten.

Vorig jaar had Victoria al als eerste deelstaat de publieke vertoning van de swastika verboden. In maart voegde de staat daar ook de nazigroet aan toe na rellen tussen betogers voor transgenderrechten en neonazi’s in Melbourne.