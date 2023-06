Speurders vallen binnen bij drugsbende rond Antwerpenaar ‘Nadori’: rechterhand Soufian T.– alias ‘Burgemeester’ – opgepakt, kopstuk voortvluchtig

Bij een reeks huiszoekingen in een dossier dat uit de gekraakte berichten van Sky ECC voortkomt, is de politie binnengevallen bij de entourage van de voortvluchtige drugscrimineel Nasserdine T., bekend als ‘Nadori’. Zijn rechterhand Soufian T., alias ‘Burgemeester’, werd opgepakt.

Speurders van de Antwerpse federale gerechtelijke politie vielen dinsdagochtend binnen op zeven plaatsen in Borgerhout en Antwerpen. De huiszoekingen kaderden in een onderzoek naar de organisatie rond de voortvluchtige drugscrimineel Nasserdine ‘Nadori’ T. (35), een bekende naam in het Antwerpse milieu.

Hij werd gerekend tot de Turtles, die in 2012 een ware oorlog binnen de Nederlandse mocromaffia hadden veroorzaakt vanwege een verdwenen partij van 200 kg cocaïne. Nadori vluchtte destijds naar Marokko en kon daar maar net aan een moordaanslag ontsnappen. Vorig jaar kreeg hij nog vijf jaar cel in het dossier rond de drugsorganisatie Mixers, van zijn aangetrouwde familie S. Omdat Nadori al een tijd in het buitenland verblijft en niet naar het proces kwam, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. De man is vandaag nog steeds voortvluchtig, hij zou in Dubai een liederlijk leven leiden.

Drugsinvoer en witwassen

Het zwaartepunt van de politieactie lag op de Kattenberg in Borgerhout waar de familie van T. verschillende huizen en firma’s heeft en waar de organisatie rond Nadori ook gebruik van zou maken. Een van de panden kwam tijdens het dossier in beeld als ‘stashplaats’ voor blokken cocaïne en voor het geld dat verdiend werd met de verkoop van die blokken. In die woning waren de speurders uren in de weer met hun huiszoeking. Enkele jaren geleden al werd in dezelfde straat een van de woningen van de familie T. beschoten.

Nasserdine T. zit hoog en droog in het buitenland. In Antwerpen werd dinsdag wel zijn vermeende rechterhand Soufian T., alias ‘Burgemeester’ opgepakt, net als twee andere mannen die ervan verdacht worden mee betrokken te zijn bij de invoer van partijen cocaïne en het witwassen van drugsgeld.

De drie verdachten werden ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de 27-jarige Soufian T. werd aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Zijn advocaat, Tim Smet, wil niet reageren op de arrestatie. Volgens onze informatie komt het bewijs in het dossier grotendeels uit de gekraakte berichten van Sky ECC.

Nasreddine ‘Nadori’ T. (vooraan) op een oude foto. — © RR

Doelwit van aanslag

De ‘Burgemeester’ dankt zijn bijnaam naar verluidt aan zijn kledingstijl: al van jongs af ging hij in kostuum en das gekleed. In 2018 kreeg de man een werkstraf wegens drugshandel. Op momenten dat alle koeriers bezet waren, werd hij ingeschakeld om drugs te gaan leveren bij klanten. Recent nog kwam de Antwerpenaar in beeld als het doelwit van een aanslag met een explosief in een flatgebouw op de Lodewijk Van Berckenlaan. Het geviseerde appartement bleek door hem gebruikt te worden, mogelijk als schuilplaats. Aangezien Soufian T. als doelwit gold, plaatste de politie kort nadien een mobiele camera voor de deur van zijn officiële adres, net buiten de Ring in Borgerhout.

