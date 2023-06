Champions League-finalist Inter meldt zich voor Rode Duivel Dodi Lukebakio

Aan Dodi Lukebakio lag het niet. De aanvaller - in de laatste interlands tegen Zweden en Duitsland indrukwekkend - scoorde dit seizoen elf keer voor Hertha Berlijn, maar dat was dus niet voldoende om de degradatie te vermijden. Het is uitgesloten dat Lukebakio straks in de tweede Bundesliga gaat spelen: er is veel interesse, zelf wil hij een stap hogerop zetten.

In de winter was er interesse van clubs als Sevilla en PSV, nu werd Freiburg al genoemd. Volgens onze informatie heeft ook Inter, dat straks nog de finale van de Champions League speelt, zich gemeld voor een definitieve transfer. Hertha hoopt nog meer dan tien miljoen euro te vangen voor de Belg.

In Duitsland werd Lukebakio gelinkt aan Antwerp, maar dat wordt formeel ontkend door zijn entourage.