Voormalig Fox News-presentator Tucker Carlson steunt Rusland, beledigt Zelenski en verspreidt complottheorieën in Twittervideo

Hij uit zijn steun voor Rusland in de oorlog met Oekraïne, hij beledigt de Oekraïense president Volodimir Zelenski, hij verspreidt complottheorieën over 9/11 en Jeffrey Epstein en hij mijmert zelfs even over buitenaards leven. Een nieuwe video van voormalig Fox News-presentator Tucker Carlson doet heel wat stof opwaaien.

Kort na zijn (gedwongen) vertrek bij Fox News liet de oerconservatieve Tucker Carlson al weten dat niemand hem het zwijgen zou opleggen en dat hij op eigen houtje een nieuwe versie van zijn programma - een kijkcijferkanon in de VS - zou maken. Niet meer op Fox News, maar op Twitter.

“Vervolger van christenen”

Woensdag plaatste hij de eerste aflevering van ‘Tucker on Twitter’ online. In de ruim tien minuten durende monoloog zegt Tucker Carlson, die in een schuur zit en zelf de autocue bedient, onder meer dat hij de reguliere media zal omzeilen om de kijkers “de waarheid” te vertellen. Hoewel hij beloofde dat er “snel meer zou volgen”, hield Carlson zich voor de eerste aflevering ook niet bepaald in. Zo beweerde hij onder meer dat niet Rusland, maar Oekraïne zelf de Nova Kachovka-stuwdam heeft opgeblazen, dat de Republikeinse senator Lindsay Graham zich “aangetrokken voelt tot de ratachtige Zelenski” en dat Graham “opgewonden raakte door de geur van de dood”. Carlson noemde de Oekraïense president Volodimir Zelenski ook nog “een bezwete komiek die oligarch werd en een vervolger van christenen is”.

Ook aan complottheorieën geen gebrek. “Wat gebeurde er precies op 9/11? Het is nog steeds geheim. Hoe verdiende Jeffrey Epstein al dat geld en hoe is hij gestorven? Hoe zit het met John F. Kennedy?”

Tot slot vermeldde de voormalige Fox News-presentator ook nog het verhaal van een gepensioneerde luchtmachtofficier die beweert dat de Verenigde Staten “uitgebreide bewijzen van buitenaards leven” hebben. “Het is duidelijk dat hij de waarheid spreekt”, aldus Carlson, zonder er verder over uit te weiden.

“Liegt nog steeds”

De video is een enorme hit: sinds woensdagmiddag werd hij al bijna honderd miljoen keer bekeken. Toch is er ook veel kritiek. “De leugens van Tucker Carlson hebben Fox News 800 miljoen dollar gekost”, aldus historicus Anne Applebaum. “Nu liegt hij nog steeds en zal uiteindelijk ook Twitter de prijs betalen.”

Applebaum verwijst daarmee naar de rechtszaak waardoor Fox News gedwongen was om 800 miljoen dollar te betalen aan Dominion Votings Systems, nadat Carlson in zijn programma valselijk had beweerd dat de stemmentelmachines van het bedrijf waren misbruikt om Donald Trump de presidentsverkiezing van 2020 te doen verliezen.