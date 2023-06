“Niets aan de hand”, zegt de gouverneur, en op de achtergrond staat het plein blank

“Mensen wandelen rustig rond op straat”, vertelt gouverneur Vladimir Saldo (66) in een video vanuit een woning. Door het raam zien we op de achtergrond een plein onder water staan. Het topje van een fontein steekt er nog net bovenuit. Waar het filmpje precies is opgenomen, is niet geverifieerd.

Saldo vertelt dat hij door de stad Nova Kachovka en andere dorpen aan de (door Rusland bezette) linkeroever van de Dnjepr is gereden en dat daar niets aan de hand is. “De tankstations en winkels zijn open en zelfs fabrieken blijven draaien.” De beweringen staan in scherp contrast met de beelden die de vernietigende impact van de dambreuk tonen.

Het Russische persagentschap Tass verspreidde nog een andere video waarin Saldo stelt dat “grootschalige evacuaties niet nodig zijn in het gebied”. Hij gaat verder: “Door de vernieling van de dam stroomt een grote, maar niet kritische hoeveelheid water langs de Dnjepr-rivier weg. Het zal Russische troepen niet belemmeren om de linkeroever te beschermen.”

(Lees verder onder de video)

Saldo beweert ook dat Oekraïne achter de instorting van de dam zit. “Kiev lanceerde raketten die de dam vernielden.”

Landverraad

Saldo is een pro-Russische Oekraïner die werd aangesteld als gouverneur kort nadat de regio Cherson in Russische handen viel. Net voor de verovering had hij nog op Facebook gepost: “Mijn ziel is Cherson, Cherson is Oekraïne.” Maar sinds de inval toont die ziel vooral pro-Russische gevoelens. Zo zou hij deel­genomen hebben aan een bijeenkomst waarbij werd opgeroepen tot de annexatie van de regio bij Rusland. Tijdens zijn gouverneurschap zou hij een oogje dichtgeknepen hebben voor de plunderingen door het Russische leger. En toen het Oekraïense leger een groot deel van Cherson heroverde, probeerde hij Oekraïense burgers mee te lokken naar gebied dat nog onder Russische controle stond. Saldo werd beschuldigd van landverraad door de Oekraïense overheid.

Saldo was een van de eerste Oekraïners in het bezette gebied die een Russisch paspoort aanvaardde. “Ik heb altijd gedacht dat we een land en een volk waren”, zei hij. In december vorig jaar werd hij uitgenodigd door de Russische president Vladimir Poetin om toe te treden tot ‘de orde voor het welzijn van het vaderland’.

“Saldo staat symbool voor economisch verval, corruptie en geweld”, vertelt Konstantin Ryshenko, een journalist in Cherson, aan de Novaja Gazeta. Tussen 2002 en 2012 was Saldo burgemeester van de stad Cherson. Hij zou toen betrokken zijn geweest bij verdachte overlijdens die nooit werden onderzocht. Toen hij in 2005 dreigde zijn sjerp te verliezen, overleed zijn tegenstander Serhiy ­Sokolov in een verdacht auto-ongeval.

Vanaf 2012 zetelde Saldo in het Oekraïense parlement voor de partij van de voormalige pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. In datzelfde jaar werd hij ervan beschuldigd informatie door te spelen aan Russische inlichtingsdiensten. Hij werd toen ook gearresteerd in de Dominicaanse Republiek omdat hij daar zijn politieke rivaal Denis Pasjtsjenko gekidnapt en gemarteld zou hebben. Drie maanden later keerde hij zonder verklaring terug naar Oekraïne.