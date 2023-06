Staatssecretaris Alexia Bertrand vindt overheidsingrijpen niet meer noodzakelijk na renteverhoging Belfius

LEES OOK. Belfius verhoogt rente, maar niet voor alle spaargeld: “Roept frustratie op bij klanten” (+)

Staatsbank Belfius kondigde woensdag als eerste van de Belgische grootbanken een verhoging van de spaarrente aan. Bij het gewone spaarboekje gaat de totale rente vanaf 1 juli van 0,5 procent naar 0,9 procent. De Fidelity Spaarrekening gaat dan van 0,8 procent naar 1,25 procent.

“Het heeft even geduurd, maar we zijn vertrokken”, zei Bertrand donderdag. “In januari was het ook Belfius dat gestart is. Daarna zijn de grote en middelgrote banken gevolgd.”

Volgens Bertrand heeft de regering geen druk uitgeoefend op Belfius. “Dit is ook geen beslissing van de raad van bestuur, maar van het directiecomité. Dit is hun eigen keuze”, zei ze.

De staatssecretaris wees erop dat er ook macht bij de consumenten ligt: “Wat banken echt in beweging zal brengen, is als consumenten druk zetten. Iedereen kan vragen stellen aan zijn bank.”