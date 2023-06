Het Lionel Messi-effect: sociale media van Inter Miami ontploffen, ticketprijzen schieten ongezien de lucht in

Lionel Messi (35) speelt volgend seizoen in de MLS voor Inter Miami. Dat nieuws sloeg woensdag in als een bom en legde de Amerikaanse club nog geen 24 uur later geen windeieren.

De voorbije weken en maanden werd Messi, einde contract bij PSG, vooral gelinkt aan het Saudische Al-Hilal, waar hij jaarlijks 400 miljoen euro zou kunnen verdienen. Maar dat was volgens de Argentijn geen optie. “Als het een kwestie van geld was geweest, was ik naar Saudi-Arabië of ergens anders gegaan”, zei de 35-jarige aanvaller.

Messi trekt transfervrij naar de Verenigde Staten, waar hij volgens Argentijnse media tot 100 miljoen dollar per jaar kan verdienen. Zijn inkomsten vloeien evenwel niet rechtstreeks voort uit zijn salaris, omdat Inter Miami het salarisplafond zou overtreden. Om die regels rond het salarisplafond te omzeilen, zocht de club een achterpoortje. Volgens het persagentschap AFP krijgt Messi namelijk sponsordeals met Adidas en Apple. Verder zou Messi’s contract ook een optie bevatten waarmee hij aan het einde van zijn carrière in de Noord-Amerikaanse competitie aandelen in de MLS kan kopen. David Beckham, die ook voor PSG speelde, maakte al eerder gebruik van deze optie om Inter Miami te kopen nadat zijn contract bij LA Galaxy afliep.

Messi. — © AFP

Debuut op 21 juli?

Intussen is het uitkijken naar het eerste optreden van Messi voor Inter Miami. De club speelt zondag tegen New England en daarna deze maand nog tegen Philadelphia (25 juni), maar hun nieuwe superster is nog geboden aan zijn contract bij PSG tot 30 juni. In juli staan er vier competitiewedstrijden op het menu voor Inter Miami, maar na 16 juli ligt de MLS een dikke maand stil wegens de Leagues Cup, een toernooi tussen MLS-clubs en die uit de Mexicaanse Liga MX.

Daarbij is Inter Miami ingedeeld in een groep met Cruz Azul en Atlanta United, met een partij tegen Cruz Azul op 21 juli in het eigen DRV PNK Stadium. De verwachting is dat Messi dan zijn debuut zal maken voor zijn nieuwe club. De ticketprijzen zijn intussen al zestien keer duurder geworden voor die partij. In de MLS is het wachten tot 21 augustus, met een thuiswedstrijd tegen Charlotte FC.

Intussen boomen ook de socialemediakanalen van Inter Miami. Voor de aankondiging van de transfer van Lionel Messi had de club 1 miljoen volgers op Instagram. Dat werden er in geen tijd (binnen het kwartier) 2,6 miljoen en zijn er intussen al 4,5 miljoen geworden. Ook op Twitter en Youtube zorgde de komst van de Argentijnse superster voor een enorme stijging.

