Icoon Marco van Basten is het beu en schrijft woeste brief aan FIFA: “We worden gedomineerd door agressieve acteurs met voetbalschoenen aan”

Marco van Basten roept FIFA-voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA in een persoonlijke brief op tot actie vanwege het wangedrag van spelers en trainers. De brief van de gewezen topvoetballer staat afgedrukt in het Algemeen Dagblad.

Van Basten zegt in het AD de brief te hebben geschreven omdat hij zich ergert aan het toenemende spelbederf. Vorige week ging het mis bij de finale van de Europa League tussen AS Roma en Sevilla en ook in Nederland liep onder meer de bekerfinale tussen Ajax en PSV uit de hand.

“Het voetbal is in een slechtere staat dan vijf jaar geleden vanwege het gebrek aan veranderingen, daarom luid ik de noodklok”, schrijft Van Basten. Hij verwijst hiermee naar zijn tijd dat hij zelf werkte bij de FIFA. Hij begon daar in 2016, maar hij stopte er al snel weer mee omdat hij vond dat er weinig gebeurde. “Wanneer onderneem je actie? In 2017 kwam ik voor de FIFA werken omdat jullie me vroegen te helpen het voetbal beter, spannender en eerlijker te maken, maar al na twee jaar had ik genoeg gezien: de FIFA omarmde nauwelijks verbeteringen.”

“Elke week zijn we getuige van verpeste wedstrijden die schreeuwen om regelaanpassingen” Marco van Basten

“Elke week zijn we getuige van verpeste wedstrijden die schreeuwen om regelaanpassingen! Als voetballiefhebber frustreert me dat enorm. Het probleem is dat voetbal momenteel wordt gedomineerd door agressieve acteurs met voetbalschoenen aan. Ze liggen op de grond, kreunen alsof ze ernstig geblesseerd zijn, maar tegelijkertijd laten ze geen kans onbenut om overdreven te protesteren tegen elke scheidsrechterlijke beslissing. Tijdens te veel wedstrijden kijken we nauwelijks meer naar een rollende bal. In Nederland waren we geschokt door de nationale bekerfinale (waarin nauwelijks gevoetbald werd), maar de Europa League-finale was nog schrijnender. Ik ben na de eerste helft overgeschakeld naar een andere tv-zender. Zelfs de coaches doen mee. Het gedrag van José Mourinho tijdens de wedstrijd en daarna, toen hij de scheidsrechter bij de bus verbaal beledigde, is daar een goed voorbeeld van. Het is waanzin.”

Van Basten. — © Kris Van Exel

In zijn brief komt hij met maatregelen om de huidige situatie te veranderen. Van Basten stelt voor dat alleen de aanvoerder tijdens wedstrijden met de scheidsrechter praat. De andere spelers blijven op afstand tenzij een arbiter iemand bij zich roept. Als een speler zich hier niet aan houdt, moet hij meteen een gele kaart krijgen. Dat zou dan ook moeten gelden voor trainers en wisselspelers.

Zijn tweede maatregel is het invoeren van effectieve speeltijd. “Bij het WK in Qatar werd wel meer tijd bijgetrokken, maar dat is niet effectief als het maar doorgaat met spelbederf en onderbrekingen”, aldus Van Basten. “Geen woorden of tijd meer te verliezen, het is tijd voor actie”, sluit hij af. Hij heeft niet echt verwachtingen van zijn brief. “Maar ik denk wel nu is het tijd om iets te doen. Je hebt zo’n dieptepunt gezien bij AS Roma - Sevilla. Qua wedstrijd, maar ook hoe de spelers en trainers zich gedragen, schandalig”, aldus Van Basten.