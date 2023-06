Failliet verklaarde bedrijf van ouders Kate Middleton laat miljoenenput achter, schuldeisers voelen zich verraden

In 1987 richtten Michael en Carole Middleton, de ouders van de Britse prinses, hun feestartikelenbedrijf op, maar de huidige constructie - Party Pieces Holding - dateert van 2019. Het bedrijf was aanvankelijk een groot succes en liet de Middletons - zo schrijft de Britse tabloid Daily mail - toe om hun drie kinderen naar het prestigieuze Marlborough College te sturen en een landhuis ter waarde van ruim 5 miljoen euro te bemachtigen.

Maar toen kwam corona en was er plots veel minder nood aan feestartikelen. De omzet van het bedrijf daalde fors en de verliezen liepen al snel op in de honderdduizenden ponden. Begin dit jaar nam de CEO nog ontslag en werd het bedrijf zelfs verkocht in een poging een nieuw elan te vinden, maar tevergeefs. Intussen was de totale schuldenberg opgelopen tot ruim 3 miljoen euro, waardoor er maar één optie meer over was: het faillissement aanvragen.

Uit het rapport van de curator blijkt intussen dat de kans klein is dat de schuldeisers hun geld zullen terugzien. “We voeren nog gesprekken met het bedrijf, maar beseffen dat het hopeloos is”, getuigt een van de schuldeisers op anonieme basis.

Ook Sultani Gas, een bedrijf dat helium leverde voor de feestballonnen van Party Pieces, reageert kwaad. “Wat ons het meeste pijn deed, was dat we haar (Carole Middleton, red.) vertrouwden als de schoonmoeder van onze toekomstige koning en ze heeft ons gewoon verraden”, aldus een woordvoerder. “Absoluut onaanvaardbaar.”