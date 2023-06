Ook twee Nederlandse jongeren aangehouden die mogelijk aanslag planden in ons land

Het openbaar ministerie in Nederland onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van twee tienerjongens (uit Eindhoven en Deventer) bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf in België.

De aanhouding van de jongens, zestien en negentien jaar, houdt verband met een zaak in ons land waar op 4 mei zeven verdachten werden opgepakt die mogelijk een terreuraanslag aan het plannen waren. Een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM bevestigt donderdag een verhaal met die strekking in het Algemeen dagblad (AD).

De meeste verdachten die in België werd opgepakt, zijn van Tsjetsjeense afkomst en zouden behoren tot een groep “fervente” aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat. Drie van hen hadden de Belgische nationaliteit. Volgens het Belgische openbaar ministerie had de groep, voor zover bekend, nog geen concreet doelwit uitgekozen.

De zestienjarige Eindhovenaar werd ook op 4 mei opgepakt. Hij zit zeker nog tot half juni vast. De negentienjarige uit Deventer werd dinsdag opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die zal dan beslissen of hij langer vastgehouden kan worden.

De zeven verdachten werden in ons land opgepakt bij drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen en verder nog huiszoekingen in Oostende, Wevelgem en Gent.

Volgens het verhaal in het AD zou de jongen uit Eindhoven op Telegram met de Deventenaar en een verdachte uit België hebben gesproken over het plannen van aanslagen, maar waarom ze dat deden is onbekend. Er was geen fysiek contact en er waren nog geen spullen aangeschaft, zo stelt de krant.