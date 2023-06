Man met mes valt kleuters aan in speeltuin in Franse Annecy: drie slachtoffers in levensgevaar

Volgens de Franse krant Le Dauphiné vond de aanval donderdagvoormiddag rond 9.45 uur plaats in een kleine speeltuin, nabij de Pont des Amours in Annecy (departement Haute-Savoie), waar een groep kinderen uit een naburige kleuterschool aan het spelen was. Daarbij vielen minstens vijf gewonden, onder wie vier kinderen van rond de drie jaar, zo blijkt uit een nieuwe balans. Drie slachtoffers, onder wie twee kinderen, zouden in levensgevaar verkeren.

De hulpdiensten, de politie en het leger kwamen ter plaatse om de kinderen te verzorgen en de omgeving te beveiligen. Ondertussen zijn veel ouders van de kleuterschool verzameld aan de school. Sommigen komen hun kinderen ophalen, anderen blijven wachten, hopend op meer nieuws.

“Geschreeuw deed ons beseffen dat het echt was”

De dader droeg volgens getuigen een tulband en zou volgens lokale media Abdalmasih H. zijn, een 32-jarige Syrische asielzoeker die op legale wijze Frankrijk binnenkwam. Hij zou ook gewond geraakt zijn, maar kon snel worden overmeesterd en opgepakt, zo bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Volgens krant Le Figaro stond de man, die afgelopen november asiel aanvroeg, nog niet bekend bij de ordediensten. Momenteel zou onderzocht worden of het om een terroristische daad gaat.

Le Dauphiné meldt dat de slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Annecy Genevois. Getuigen werden opgevangen in een gebouw in de buurt. De politie heeft de omgeving afgezet.

“Het was duidelijk dat de kleine kindjes zijn doelwit waren”, zo verklaart een ooggetuige aan France Bleu over de dader. “Enkele aanwezigen probeerden hem bang te maken, waarna hij het op een lopen zette en de politie hem kon overmeesteren. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar het geschreeuw deed ons beseffen dat het echt was. Die man was in de war.”

Ook Anthony Le Tallec, voormalig topvoetballer van onder meer Liverpool en Saint-Etienne, was in de buurt op het moment van de aanval. “Ik was aan het joggen als er plots mensen naar me toe kwamen gerend. Ik dacht eerst dat het een spel was, maar ze waren echt in paniek.”

“De natie is in shock”

Op initiatief van Yaël Braun-Pivet, de voorzitter van het Frans parlement, hielden regerings- en parlementsleden donderdag een minuut stilte.

Premier Elisabeth Borne en minister Gérald Darmanin zijn onderweg naar Annecy, president Emmanuel Macron reageerde al op Twitter. “Een daad van absolute lafheid”, aldus Macron. “De natie is in shock. Onze gedachten zijn bij de kinderen en hun families.”

Ook François Astorg, de burgemeester van Annecy, heeft intussen gereageerd op Twitter. “Een verschrikkelijke aanval vanmorgen. Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun families.” Ter plaatse verzekerde hij de opgetrommelde ouders dat de situatie “onder controle” was en dat er nu geen gevaar meer was.