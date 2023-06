Aarde warmt steeds sneller op, waarschuwen onderzoekers

Nieuwe data over de klimaatcrisis schetsen een somber beeld. De aarde warmt nu op met meer dan 0,2 graden per decennium, zo waarschuwden wetenschappers donderdag tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Bonn. De klimaatdoelen lijken steeds minder haalbaar.

Vijftig wetenschappers werkten aan de studie. Daaruit blijkt dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde in het decennium van 2013 tot 2022 al met 1,14 graden Celsius is toegenomen in vergelijking met pre-industriële niveaus. Voor de periode van 2010 tot 2019 was dat 1,07 graden. Het gaat dus steeds sneller.

De onderzoekers vragen om voortaan jaarlijkse metingen te doen voor belangrijke klimaatindicatoren. Daarvoor zouden ze zich baseren op de methodiek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatdeskundigen van de VN. Normaal hebben die gegevens een verwerkingstijd van vijf tot tien jaar. Kort op de bal spelen zou waardevol zijn voor de COP-onderhandelingen en het politieke debat.

“Het is een harde herinnering aan de realiteit van de situatie”, vertelde de Franse paleoklimatoloog Valérie Masson-Delmotte tijdens de conferentie. De wetenschappers waarschuwen dat de mensheid een “kritiek” decennium tegemoet gaat, aangezien de drempel van 1,5 graden in de komende tien jaar kan worden bereikt of overschreden.

De klimaattop heeft sinds de Overeenkomst van Parijs tot doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, en indien mogelijk 1,5. Maar dat lijkt steeds onrealistischer. De nieuwe studie onderzocht het resterende carbonbudget, dat is de hoeveelheid CO2 die nog kan worden uitgestoten om nog steeds 50 procent kans te hebben om dat doel te bereiken. In de laatste jaren is dat cijfer gehalveerd.