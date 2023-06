Italiaans woelwater Antonio Cassano fronst zijn wenkbrauwen en haalt hard uit naar José Mourinho: “Hij is een klootzak”

Een week na de verloren Europese finale tegen Sevilla zijn de gemoederen nog altijd niet gestild bij al wie AS Roma lief heeft. Vooral het viserende gedrag van Mourinho op scheidsrechter Antony Taylor na afloop van de wedstrijd zorgde voor heel wat verontwaardiging. Antonio Cassano – de Italiaan speelde vijf seizoenen lang voor de Romeinen – spreekt zelfs over een schande.

Wie een beetje op de hoogte is van de relatie tussen Cassano en Mourinho, weet dat beide heren geen twee handen op één buik zijn. Integendeel. De verwensingen wisselen elkaar af tussen de Italiaan en de Portugees. Nu heeft de ex-speler van AS Roma de woordenwisseling hervat met een stevige uithaal richting Mourinho. Hij reageerde op de fratsen van The Special One, die na afloop van de Europa League-finale al scheldend gespot werd in een parkeergarage. Daar wachtte hij scheidsrechter Anthony Taylor op om hem aan te spreken over de – volgens de Portugees – twijfelachtige beslissingen.

Cassano is van mening dat Taylor inderdaad de controle verloor over de slechtgehumeurde affaire, maar hij verafschuwt de reactie van Mourinho. “De scheidsrechter had een paar fases verkeerd ingeschat, maar op dezelfde manier als spelers doelpunten kunnen missen”, zei Cassano terwijl hij te gast was op het BoboTv Twitch-kanaal van Christian Vieri.

“Het gedrag van Mourinho heeft de Roma-fans ertoe aangezet Taylor en zijn familie lastig te vallen in de luchthaven van Boedapest” Antonio Cassano

“Alles wat daarna gebeurde, is de schuld van Mourinho. Door naar de parkeerplaats te gaan en de scheidsrechter te confronteren met zijn beslissingen, heeft hij de Roma-fans ertoe aangezet Taylor en zijn familie lastig te vallen in de luchthaven van Boedapest.”

De voorbije weken waren er verschillende geruchten over een mogelijk vertrek van Mourinho bij de club uit Rome, maar de afgelopen dagen regende het toch weer speculaties dat The Special One gewoon zou blijven. Desondanks is Cassano ervan overtuigd dat de Portugees zijn tijd bij Roma erop zit. “Hij zei dat hij op vakantie gaat. Hopelijk blijft hij weg en komt hij niet meer terug naar Italië. Hij is een klootzak”, aldus een scherpe Cassano.

“In de afgelopen twee jaar hebben we alleen maar ruzie en gemor gezien. Verder heeft hij ook het imago van de club geruïneerd.” Zo kunnen we weer een nieuwe aflevering toevoegen aan deze entertainende dramareeks met Mourinho en Cassano als hoofdrolspelers.