Economie eurozone in recessie

De economie van de eurozone is in de eerste drie maanden van het jaar in een recessie beland. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Eurostat.

Het bbp van de eurozone kromp op kwartaalbasis met 0,1 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, net als tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. Twee kwartalen op rij met negatieve groei betekenen dat er sprake is van een - technische - recessie.

Het gaat om een nieuwe raming door Eurostat. In een eerste schatting was nog sprake van een lichte groei in het eerste kwartaal met 0,1 procent. Economen hadden op een nulgroei gerekend. Het is van de coronapandemie geleden dat de eurozone een recessie kende.

Eerder was al duidelijk dat Duitsland - de grootste economie van Europa - in een recessie is beland bij de start van het jaar. Nederland zag de groei in het eerste kwartaal 0,7 procent krimpen, terwijl de Franse economie 0,2 procent groeide. Luxemburg kende dan weer een groei van 2 procent.

België kende een groei in het eerste kwartaal met 0,5 procent, en doet daarmee beter dan buren Duitsland, Nederland en Frankrijk Uit een enquête van de Nationale Bank in het tweede kwartaal bleek recent nog dat bedrijven in ons land “gematigd optimistisch” zijn.

Economen gaan er van uit dat de economie in de eurozone in het tweede kwartaal opnieuw aantrekt.