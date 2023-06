Ex van Duits voetbalicoon Mats Hummels spoelt scheiding door met… Playboy-shoot: “Ik doe waar ik zin in heb”

De Duitse scheidde onlangs van Mats Hummels (34), 76-voudig international en ex-wereldkampioen die actief is bij Borussia Dortmund. De verdediger verhuisde in 2019 terug naar de club van zijn hart, terwijl vrouwlief Cathy in München (waar Hummels voor Bayern speelde) wilde blijven. Vanaf toen begon het mis te lopen.

“Ik had een keuze: of ik verlies hem of ik verlies mezelf”, zei de Duitse – die de topvoetballer in 2007 leerde kennen en destijds verkozen werd tot ‘Miss FC Bayern’ – in een interview in april. In Dortmund sukkelde ze tweemaal in een depressie en daarom wilde ze niet terug. Samen hebben ze een zoontje Ludwig (5). “We willen niet dat hij hoort dat we slecht over elkaar praten, dus maken we nooit ruzie in zijn bijzijn en dus meestal aan de telefoon. Maar we werkten sowieso niet als koppel. We maakten elkaar meer ellendig dan gelukkig.”

Cathy en Mats Hummels in betere tijden. — © AFP

Statement

Het was uiteindelijk Mats Hummels die de scheiding aanvroeg en in december was het zover: Cathy Hummels werd opnieuw Cathy Fischer. En nu heeft ze zichzelf letterlijk blootgegeven bij de Duitse Playboy, als een soort statement. Aan de zijde van haar zus Vanessa.

“Ik heb mijn lichaam eigenlijk nooit echt omarmd”, zegt ze. Eerder vertelde de Duitse – die haar geld verdiend als moderator en ondernemer – al dat ze niet snapte dat Hummels haar aantrekkelijk vond. “Ik ben nu 35 jaar en eindelijk kan ik mezelf zijn. Had ik dat gevoel maar vroeger gehad.”

De Duitse vertelt ook over haar gezondheidsproblemen. Haar schildklier bleek niet goed te functioneren en na een dieet en medicatie viel ze af tot 43 kilogram, waarna een borstvergroting volgde. “Ik voelde me gewoon niet meer vrouwelijk”, klinkt het. “En dus poseerde ik ook nooit, zeker niet naakt. Tot nu, want ik voel me er gewoon beter bij. Ik ben niet meer bang voor wat andere mensen van mij denken. Ik vind mezelf mooi en dat is het belangrijkste. Dit is dus een nieuwe start. Ik doe waar ik zin in heb en ben dankbaar dat ik gezond ben na enkele zware jaren.”

