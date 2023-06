Colruyt test druktemeter en kuisrobot

Colruyt zet volop in op innovatie in zijn winkels: er lopen momenteel meerdere testen met nieuwe technologieën in de winkel in Halle, zo maakt de supermarktketen donderdag bekend.

Colruyt test onder meer technologie die meet hoeveel klanten er binnenkomen of hoe druk het is aan de kassa. Dat gebeurt volledig anoniem, verzekert het bedrijf. “Op die manier kan Colruyt ervoor zorgen dat er steeds voldoende medewerkers aan de kassa aanwezig zijn, op het moment dat het drukker wordt. Snel en efficiënt langs de kassa gaan is essentieel voor onze klanten - niemand wacht graag lang”, klinkt het.

Ook wordt er technologie ingezet om de rekken optimaal te vullen. Die technologie werd ontwikkeld door het innovatieteam van Colruyt zelf. Daarbij wordt informatie over de verkoopcijfers gekoppeld aan de voorraadcijfers van de winkel, met informatie waar die producten zich in de rekken bevinden. “Die gegevens worden in de vorm van een plattegrond weergegeven op een scherm in de stockruimte van de winkel. Medewerkers zien op die manier welke rekken er met prioriteit aangevuld dienen te worden”, zegt Colruyt.

Daarnaast loopt er ook een test met een shelf scanner, een camera die de rekken scant. Die scanner brengt de status van de rekken in kaart. Op die manier kan de belevering van de winkels geoptimaliseerd worden en kan de geschikte plek voor een product in het rek geanalyseerd worden. “Beide technologieën werken met artificiële intelligentie die volledig door Colruyt Group ontwikkeld werd en geven de gegevens in real time door. Het voordeel voor de consument: producten worden tijdig bijbesteld en geleverd in de winkel.”

Colruyt test in Halle ook het gebruik van een robot om de vloer schoon te maken.

De volgende stap is een uitrol van de testen naar meerdere winkels.

Eerder dit jaar kondigde Colruyt al de ‘easy check-out’ aan, het innovatieve kassasysteem met artificiële intelligentie dat het kassaproces met een vijfde versnelt. Vorig jaar lanceerde de retailer ‘product finder’, een systeem waarbij winkelpersoneel tot anderhalf uur per dag bespaart bij het uitzetten van producten in de rekken.