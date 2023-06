Ze zijn met 736, maar: FIFA garandeert 28.000 euro voor elke speelster op WK vrouwenvoetbal dit jaar

De FIFA kondigde eerder al aan dat het budget van het WK vrouwenvoetbal dit jaar drie keer hoger ligt dan bij het vorige WK, in 2019 in Frankrijk. In vergelijking met het WK van 2015 in Canada is er tien keer meer te besteden.

Nieuw in het hele verhaal is het feit dat een deel van de enveloppe rechtstreeks naar de speelsters gaat, en niet naar de deelnemende federaties. Een speelster die met haar land wordt uitgeschakeld in de groepsfase ontvangt persoonlijk 30.000 dollar. Voor een speelster in de 1/8ste finales is er 60.000 dollar voorzien. Het bedrag stijgt naar 90.000 dollar voor een kwartfinaleplaats, 165.000 dollar voor een vierde plaats en 180.000 dollar voor een derde plaats. Bij de eindwinnaar krijgt elke speelster 270.000 dollar, de verliezend finalist ontvangt 195.000 dollar.

Beth Mead van Engeland tijdens het afgelopen EK voor dames. — © AP

Uit een onderzoek van de FIFA vorig jaar bleek dat een gemiddelde professionele speelster jaarlijks 14.000 dollar (13.000 euro) verdient.

Elke federatie ontvangt op z’n minst 1,56 miljoen dollar. Het budget van de FIFA voor de federaties bedraagt in totaal 110 miljoen dollar. De Wereldvoetbalbond deelt ook nog 30,7 miljoen dollar uit voor de toernooivoorbereiding en 11,5 miljoen dollar aan de clubs, die hun speelsters moeten vrijgeven.

De Red Flames konden zich niet plaatsen voor het WK.