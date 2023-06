Lichaam in Zenne geïdentificeerd: slachtoffer Edmond (77) was al week spoorloos

In een meander van de Zenne in Zemst is een lichaam gevonden. Daarmee zou een dramatisch einde komen aan de zoektocht naar een man die al een week vermist was.

De omstandigheden waarin het slachtoffer is overleden, zijn nog onduidelijk. De brandweer kreeg donderdag omstreeks 11.45 uur een oproep en bevindt zich ter plaatse. Het slachtoffer is gevonden ter hoogte van de Arendvoetweg aan de Zemstesteenweg, in het natuurgebied Vriezenbroek.

Identiteit bevestigd

Parketwoordvoerder Gilles Blondeau liet al snel na de feiten weten dat het lichaam vermoedelijk toebehoort aan Edmond Van den Houdt.

De 77-jarige man uit Zemst verliet tussen donderdag 1 juni 23 uur en vrijdag 2 juni om 5.45 uur zijn woning in de Tervuursesteenweg en sindsdien ontbrak van hem elk spoor. De politie had een opsporingsbericht uitgestuurd met het bericht dat Edmond medische verzorging nodig had en afgelopen weekend werd nog een politie-helikopter ingezet om hem terug te vinden.

Labo en wetsdokter komen nog ter plaatse maar op het eerste gezicht zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Vaak in het nieuws

De Zenne in Zemst kwam de afgelopen maanden geregeld in het nieuws. Een dag eerder werd nog een man, die met zijn elektrische fiets in het water was beland in deelgemeente Eppegem, tijdig uit het water gehaald. Het was het vierde incident in evenveel maanden.

Einde januari verloor een 25-jarige vrouw nog het leven nadat ze in de Zenne was beland. Sindsdien is er op het betreffende traject een haag geplant over een afstand van 2,3 km om een veilige corridor te creëren tussen het jaagpad en de betonnen kuipen.

Veerle Geerinckx, voor N-VA burgemeester van Zemst, benadrukt dat dit voorval niets te maken heeft met de voorgaande ongevallen. Langs deze zijarm van de Zenne ligt geen jaagpad.

