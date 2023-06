Overwinningsfeestje levert Dante Vanzeir fikse kater op: Rode Duivel veroordeeld tot rijverbod voor rijden onder invloed, met telefoon in de hand

Profvoetballer Dante Vanzeir (25) is veroordeeld tot een rijverbod en een geldboete in de politierechtbank van Leuven. De speler, die tegenwoordig uitkomt voor New York Red Bulls, werd in augustus 2022 aan de kant gezet door de politie. Vanzeir bleek de ochtend na een 2-0-overwinning tegen Glasgow Rangers nog alcohol in zijn bloed te hebben. Bovendien had hij zijn gsm in de hand.

Op 3 augustus 2022 had voetballer Dante Vanzeir reden tot vieren. De spits en zijn teammakkers van Union Saint-Gilloise hadden een mooie 2-0-overwinning geboekt tegen Glasgow Rangers in de voorronde van de Champions League. De spelers van Karel Geraerts zetten de bloemetjes buiten in het Leuvense stadscentrum. Vanzeir keerde die avond met de fiets naar huis.

De volgende ochtend vertrok hij naar een trainingscentrum in Lier. In Herent viel het oog van de politie op Vanzeir. Hij was aan het tokkelen op zijn gsm voor een rood licht. De Beringenaar moest ook een alcoholtest afleggen, en die bleek positief. Om een gigantische overtreding gaat het niet, want Vanzeir blies 0,36 mg/l. Vanaf 0,35 mg/l wordt het rijbewijs van een bestuurder meteen voor zes uur ingetrokken.

Niet aanwezig

De spits werd donderdag in de Leuvense rechtbank verwacht. Hij kwam niet persoonlijk opdagen, maar dat is geen verrassing. De voormalige spits van Union Saint-Gilloise speelt tegenwoordig in New York en is volop aan het trainen voor zijn volgende wedstrijd tegen Charlotte FC. Zijn advocaat vertegenwoordigde hem en hoorde in zijn plaats het verdict van de rechtbank aan.

Voor het gsm-gebruik achter het stuur kijkt de voetballer aan tegen een boete van 240 euro en 21 dagen rijverbod. Voor het rijden onder invloed was de rechter vrij mild door de nipt overgeschreden limiet en zijn blanco strafblad. Hij kijkt aan tegen een rijverbod van 15 dagen en een uitgestelde geldboete van 1.600 euro. Vanzeir en het Openbaar Ministerie hebben dertig dagen om in beroep te gaan, daarna is de uitspraak definitief.