Ongehuwd koppel krijgt zweepslagen omdat ze elkaar kusten

De 23-jarige vrouw en 24-jarige vrouw zoenden in een geparkeerde auto op het eiland Sumatra. Een politieagent zag de auto bewegen en ging die inspecteren. Toen zag hij het koppel kussen. De agent arresteerde de twee, want in de provincie Atjeh gelden shariawetten en is het voor ongehuwde koppels verboden om intiem te zijn.

Oorspronkelijk zouden ze allebei 25 zweepslagen krijgen, maar dat is verlaagd naar 21 zweepslagen. Beiden zijn in het openbaar geslagen. Op foto’s die omstanders gemaakt hebben, is wel te zien dat ze allebei naar een andere kamer worden gebracht voor hun straf. Het publiek ziet dan hoe de vrouw in elkaar zakt van de pijn als ze geslagen wordt, terwijl een agent wat roept door de microfoon. Ook daar zijn foto’s van gemaakt.

Hoewel nog net geen 90 procent van de bevolking in Indonesië islamitisch is, is Atjeh de enige provincie die shariawetten heeft en mag invoeren. Dat komt doordat het in 2005 verregaande autonomie heeft gekregen om vrede te krijgen met onafhankelijkheidsstrijders. Naast intimiteit van ongehuwde koppels is ook gokken, overspel, alcohol drinken en homoseksualiteit verboden. Als iemand daar toch op betrapt wordt, krijgt die veelal zweepslagen.