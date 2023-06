Moeders gemiddeld 31,2 jaar bij geboorte van kind

De gemiddelde leeftijd die vrouwen hebben als ze een kind krijgen, is ook in 2022 licht toegenomen. Vrouwen waren in 2022 gemiddeld 31,2 jaar bij een bevalling, zo blijkt donderdag uit de voorlopige statistieken over geboorten en vruchtbaarheid van Statbel.

Sinds 2000 steeg die gemiddelde leeftijd gestaag. In 2000 waren Belgische moeders gemiddeld 29,2 jaar oud.

De stijging van de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse moeders (31,12 in 2022) gaat gelijk op met die van het Belgische gemiddelde, terwijl de leeftijd van Waalse moeders net onder het Belgische gemiddelde hangt (31,04). Brusselse moeders waren twintig jaar geleden gemiddeld al iets ouder dan moeders uit de andere gewesten, en dat verschil is nog verder uitgediept, tot gemiddeld 32,28 jaar in 2022.

Behalve een verdere stijging van de gemiddelde leeftijd van de moeders, merkt Statbel ook een daling van 3,7 procent van het aantal pasgeborenen in 2022 op, in vergelijking met een jaar eerder. Vorig jaar werden 113.593 geboorten geteld in ons land, het laagste aantal in zes jaar. Het totale vruchtbaarheidscijfer bedraagt nu 1,53 kinderen per vrouw.

De daling van het aantal pasgeborenen doet zich overal voor, maar is het opvallendst in Brussel (- 6 procent). In geen enkele maand werden in ons land meer dan 10.000 baby’s geboren, en dat is niet meer gebeurd sinds 2002.

Bij Belgische moeders daalt het geboortecijfer met 5,1 procent, bij moeders met de buitenlandse nationaliteit is de trend stabiel (+0,8 procent).

België zag het aantal inwoners het voorbije jaar toenemen met meer dan 113.000, tot 11.697.557 in totaal. Dat bleek eerder op de dag al uit Statbel-statistieken. De bevolkingsgroei lag een stuk hoger dan normaal: +0,98 procent in plaats van ongeveer +0,5 procent. Een verklaring moet worden gezocht bij de internationale migratie en meer bepaald de oorlog in Oekraïne.