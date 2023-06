Soap rond consultants van Vlaamse regering houdt aan: inzage in facturen zorgt voor verdere verwarring

Vlaams minister-president Jambon heeft het parlement inzage gegeven in de facturen voor consultants. Maar in plaats van duidelijk schept hij enkel opnieuw verwarring.

In het Vlaams Parlement is al enkele weken een soap bezig aan de uitgaven van de regering aan externe consultants. Volgens minister Crevits bedraagt die uitgave sinds de start van deze regering 1,5 miljard euro. Oorspronkelijk bevestigde Jambon dat ook, maar de dag nadien had hij het al over 640 miljoen, en een week later zei minister van Begroting Matthias Diependaele dat het om 42 miljoen per jaar ging.

Na aandringen vanuit het parlement stelde Jambon donderdag een lijst van uitgaven ter beschikking. Maar in de plaats van duidelijkheid te scheppen, creëert hij daarmee opnieuw verwarring, of houdt die op zijn minst in stand. Die lijst heeft het over een totaal van 638 miljoen, in de grootteorde die Jambon eerder gaf, alleen is dat nog steeds niet het definitieve getal.

In de commissie Algemeen Beleid zei Jambon dat er nog geschrapt moet worden. Bepaalde uitgaven vallen onder dienstverlening zoals reiniging van tapijten en snoeien van bomen. Bovendien zijn daarin nog niet alle departementen opgenomen.

Onduidelijkheid

Voorlopig mochten enkel parlementsleden Thijs Verbeurgt (Vooruit) en Jos D’Haese (PVDA) de lijst inkijken, omdat zij daarover de vragen hadden gesteld. “Er is wel een bedrag, maar er blijft complete onduidelijkheid”, zei Verbeurgt achteraf in de commissie Algemeen Beleid. “Bovendien hebben we de vraag al eind maart gesteld, en nog steeds is er geen antwoord.”

Jambon gaf toe dat het “geen toonbeeld van snelle dienstverlening” is, maar volgens hem is het een complexe oefening, omdat consultancy tot 2020 niet apart in de Vlaamse boekhouding staat. Volgens hem klopt het (definitieve) bedrag van Diependaele van 42 miljoen wel voor 2022.

Voordien was er ook nog onduidelijkheid over de uitgaven aan de zogenaamde Big Four, de grote consultancybedrijven EY, KMPG, Deloitte en PWC. Jambon had het eerder over 40 miljoen, Diependaele 31 miljoen. In de commissie zei Jambon nu ook dat het om 31 miljoen gaat, omdat een bepaald type dienstverlening ten onrechte als consultancy was opgenomen.

Besparing

Voor het eerst ging Jan Jambon ook in op de inhoudelijke discussie over consultants. Volgens de oppositie huurt de Vlaamse overheid meer externen in, omdat er te veel op de eigen ambtenaren wordt bespaard, wat de factuur hoger maakt en expertise uit de overheid laat wegvloeien. “Eind vorig jaar hebben we met de regering ook dat risico vastgesteld”, aldus Jambon. “Daarom hebben we aan de agentschappen en departementen de boodschap gegeven dat ze een uitzondering kunnen vragen op de personeelsbesparing. Als ze aantonen dat de voorziene besparing tot extra uitgaven voor externen leidt, om hetzelfde werk te komen doen, dan krijgen ze een uitzondering op die besparing.”

