HET PUNT VAN VAN IMPE. “Blijkbaar is Mahdi zo radeloos dat er geen enkele grens meer is”

Wat bezielt Sammy Mahdi (CD&V) om plots heel de rechtsstaat aan te vallen in de zaak-Reuzegom? “Veel jongeren hebben enkel de Tiktok van Mahdi gezien, dus hij zou moeten weten waar hij mee bezig is”, zegt Liesbeth Van Impe in onze politieke podcast ‘Het Punt van Van Impe’. “Maar dit valt voor een politicus echt niet goed te praten.”

Verder maken we een rapport op van de federale regering – er zijn er wel wat gebuisd – en over een primeur in het Vlaams Parlement. En dan is er nog chef politiek Hannes Heynderickx die op de redactie van Nieuwsblad zijn eigen revolutie ontketent.

