Indrukwekkende beelden tonen ravage na ongeval met vrachtwagens op E19, ook ongeval in staart van file

De E19 is ter hoogte van de grenszone in Meer weer vrijgegeven in de richting van Antwerpen na het ongeval met twee vrachtwagens dat een (berm)brand veroorzaakte. De brand is nagenoeg geblust en de rook trekt weg. Helaas is de hinder nog lang niet voorbij, zeker omdat in de staart van de file een nieuw ongeval gebeurd is met drie vrachtwagens.