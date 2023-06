Beelden tonen hoe omstanders dader achtervolgen na steekpartij in speeltuin Annecy en hoe politie hem overmeestert

Op nieuwe videobeelden is te zien hoe Abdalmasih H. overmeesterd wordt door de politie op een speelplein in het Franse Annecy. De man verwondde donderdag vier kinderen en twee volwassenen met een mes. Drie van hen zijn in levensgevaar. H. geraakte gewond bij de arrestatie omdat de politie hem moest neerschieten. Hij werd daarna opgepakt, zo bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.