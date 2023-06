Hof van Cleve niet meer bij 50 beste restaurants ter wereld

Het Kruisemse driesterrenrestaurant Hof van Cleve staat dit jaar niet in de invloedrijke lijst van de 50 beste restaurants wereldwijd. Na een 27ste plaats vorig jaar, staat het restaurant waar Peter Goossens nog tot eind dit jaar de chef is nu op de 52ste plaats. De 50 beste restaurants worden op 20 juni bekendgemaakt in Valencia.

Donderdag werden de plaatsen 51 tot 100 al bekendgemaakt, en werd dus duidelijk dat Peter Goossens net uit de top-50 valt. Andere Belgische restaurants komen niet voor in de donderdag gepubliceerde lijst.

Vorig jaar schopte het Deense Geranium het tot het beste restaurant ter wereld. Behalve Hof van Cleve stond toen ook The Jane, van Nick Bril, in de top-50, op de 23ste plaats. Mogelijk staat The Jane wel nog altijd in de top-50, maar dat wordt pas bij de definitieve uitreiking, op 20 juni, duidelijk.

De lijst van de 50 beste restaurants wordt al sinds 2002 jaarlijks, met uitzondering van coronajaar 2020, uitgereikt door een jury van meer dan 1.000 chefs, gespecialiseerde journalisten, restauranteigenaars... Deze experts, evenveel mannen als vrouwen, zijn verspreid over 27 regio’s en kunnen elk stemmen voor tien restaurants, waarvan minstens vier buiten hun regio.

Chef Peter Goossens laat Hof van Cleve eind 2023 over aan zijn huidige souschef Floris Van der Veken.