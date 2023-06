“Hij is waarschijnlijk zijn slechtste aankoop”: AC Milan-Belgen krijgen lage scores in rapport van ontslagen Paolo Maldini

Met het vertrek van technisch directeur en clublegende Paolo Maldini komt er een einde aan een tijdperk van de Italiaan. De club besliste de samenwerking te beëindigen na een teleurstellende reeks transfers van vorig jaar. Onder meer Charles De Ketelaere en Divock Origi konden in hun eerste seizoen de verwachtingen niet inlossen. La Gazzetta dello Sport is dan ook niet mals voor de Belgen in haar overzichtsrapport.

Paolo Maldini is misschien wel het grootste icoon in de 124-jarige geschiedenis van de Rossoneri. Maar zelfs voor clubhelden zoals de Italiaan is er geen garantie op een permanent verblijf. Samen met (ex-)sportdirecteur Frederic Massara betaalde Maldini het gelag van een veelbelovende transferzomer dat eindigde in een regelrechte flop. La Gazzetta maakte een overzicht van alle spelers die Maldini heeft aangetrokken. Voor de Belgen zaten daar een paar opmerkelijke scores bij.

Alexis Saelemaekers (6)

De enige Belg die een ‘degelijke’ score krijgt. “De ex-speler van Anderlecht verdiende in de loop van tijd zijn plaats in de selectie”, volgens La Gazzetta. Vooral zijn subliem solo-doelpunt tegen Napoli en de flits tegen AS Roma gooide hoge ogen bij de Italiaanse krant.

Charles De Ketelaere (4)

“Het cijfer van De Ketelaere is gebaseerd op dit jaar, kosten en prestaties. En zo gaan we in cijfers: slechts één assist in 32 optredens”, klinkt het bij La Gazzetta. “We zagen een paar grote flitsen van zijn talent, onder meer op de laatste speeldag tegen Hellas Verona. Verder moeten we ook rekening houden met zijn leeftijd. De duurste transfer van dit seizoen krijgt een vier met een paar verzachtende omstandigheden. Er was meer nodig, wie weet of hij dat kan bewijzen.” Een buis dus voor CDK maar ook bij La Gazzetta blijft er hoop en vertrouwen in de doorbraak van de Rode Duivel bij de Rossoneri.

De Ketelaere zijn seizoen bij AC Milan is er eentje om snel te vergeten. — © AFP

Divock Origi (4)

“Misschien wel de slechtste aankoop”, lezen we bij de Italiaanse krant. “Hij arriveerde gratis, maar ontvangt een nettosalaris van vier miljoen per seizoen. Dan moet je beter presteren dan twee doelpunten in 36 wedstrijden.” La Gazzetta spreekt zelfs over een spits die beter andere oorden gaat opzoeken.

Divock Origi kan maar niet overtuigen bij de Rossoneri. — © REUTERS

Aster Vranckx kreeg een score van vijf, zonder duiding.